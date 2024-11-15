台風25号は、週末沖縄に接近する見込みです。沖縄では16日(土)にかけて激しい雨が降り、警報級の大雨になるおそれもあります。土砂災害などに十分注意してください。台風25号は、15日(金)午後6時現在台湾の南、バシー海峡にあって、1時間に15キロの速さで北北西に進んでいます。中心気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルです。台風は、17日(日)には熱帯低気圧に変わる予想です。今後の雨と風の予想です。16日