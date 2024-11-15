国民民主党が提唱する基礎控除等の金額の引き上げ＝いわゆる「103万円の壁」の見直しについて政策が導入された場合、石川県と県内19の市町あわせて毎年465億円の税収が減るとする試算を県が明らかにしました。政府の試算を踏まえた県の概算では、「103万円の壁」を引き上げることで毎年県税で115億円程度、19の市と町の市町村税で190億円程度減収するということです。さらに所得税の減収によって地方交付税にも影響が及び県分で90