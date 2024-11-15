■『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』試合前インタビュー（15日・名古屋市内ホテル）第2試合でアラン“ヒロ”ヤマニハと対戦する山本聖悟が、3年8ヶ月ぶりとなるRIZINでの試合に向けて意気込みや名古屋での試合に向けて思いを語った。【写真】インタビューで試合について語る芦澤竜誠韓国のブラックコンバットで連勝し、タイトル戦線にも絡むほどの実績を上げていた山本だったが、RIZINに「転職」し再び日本での戦いを選択した。