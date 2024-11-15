涼しくなっておしゃれが楽しい秋を存分に楽しみたい！そこで今回は、Ray♥Influencerの新藤利佐さん、Harukaさんの「秋のジャケットコーデ」をご紹介します。“ブルベさんの秋カラー攻略法”と“品がよく見えるOLコーデ”を、ぜひチェックしてみて♡Cordinate 新藤利佐さん（Ray♥Influencer）コスメコンシェルジュの資格を持ってる才色兼備リケジョInstagram：@risa.shindo.620トップスにグレーを選べばブルベも