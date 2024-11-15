È¯À¸¤«¤é1Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç¡¢ÌÚÁ¾Ä®½Ð¿È¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¡¢¸ÅÌ±²È¤Î½¤Éü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ö¤³¤³¤ÎÃì¤¬¸ÞÊ¬15mm¤°¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç·Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤ì¤Î¸ý¤â¤â¤¦Éå¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤Ã¤«¤é¼è¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×Âç³Ø¤Ç·úÃÛ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¤¬¤Ç¤­¤ë¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê