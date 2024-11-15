大分市で２０２１年、時速１９４キロで乗用車を走行して右折車に衝突し、同市の会社員小柳憲さん（当時５０歳）を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）に問われた元少年（２３）の裁判員裁判の第６回公判が１５日、大分地裁であった。検察側は論告で「常軌を逸した高速度による危険極まりない運転」と述べ、懲役１２年を求刑。弁護側は、同法の過失運転致死の適用を求めて結審した。判決は２８日。