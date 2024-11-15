TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、俳優・中井貴一さんと、とんねるず・木梨憲武さん。ここでは、お2人が初共演した映画「竜馬の妻とその夫と愛人」の話で盛り上がりました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11995（左から）木梨憲武さん、中井貴一さん◆映画「竜馬の妻とその夫と愛人」で