Travis Japanの中村海人とFANTASTICSの八木勇征が15日、都内で行われた映画『矢野くんの普通の日々』公開記念舞台あいさつに共演の池端杏慈、白石みずほ、新沼凛空、伊藤圭吾（龍宮城）、筒井あやめ（乃木坂46）、新城毅彦監督と共に出席。中村が筒井からの暴露に驚く場面があった。【写真】FANTASTICS・八木勇征と仲良しな様子のTravis Japan・中村海人本作は、超不運体質な男子高生と心配性な女子高生をはじめとするクラスメ