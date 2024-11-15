女優・土屋太鳳の実姉でチアリーダーの土屋炎伽さんが15日にインスタグラムを更新。チア姿にファンから絶賛が相次いでいる。【別カット】美脚と笑顔がまぶしい土屋炎伽さん社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している炎伽さん。今回の投稿では「いよいよ明日は、今シーズン最終戦毎試合厳しい状況が続くなか、いつも最後まで大きい声とハリセンの音で応援を届け続