21:00 イスラエル消費者物価指数（CPI）（10月） 予想N/A前回-0.2%（前月比) 予想N/A前回3.5%（前年比) 22:30 カナダ製造業売上高（9月） 予想-0.8%前回-1.3%（前月比) カナダ卸売売上高（9月） 予想N/A前回-0.6%（前月比) 米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月） 予想0.0前回-11.9 米小売売上高（10月） 予想0.3%前回0.4%（前月比) 予想0.3%前回0