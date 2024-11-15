【放送日時】11月15日(金)よる7時00分から8時54分 【番組概要】ゲストの皆様が、気軽に遊びに来てトークやゲームで楽しみ尽くすアットホームバラエティー！楽しく生きるセンスを「ニノさん」オリジナルの形でご紹介！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【ファミリー】菊池風磨 / 吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン【ＳＰゲスト】浜辺美波・赤楚衛二・佐野勇斗・山下美月 / NewJeans【NewJeansブロック】有岡大貴（Hey!