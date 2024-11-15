【16日（土）の天気】北日本や北陸は晴れますが、西日本の太平洋側を中心に雨が降り、東海や関東も夜はにわか雨がありそうです。また沖縄では、大雨に注意が必要です。●西日本・沖縄太平洋側ほど雨が降りやすく、局地的に強まるところもあるでしょう。九州は午後は次第に雨がやみ、晴れ間の出るところもありそうです。沖縄は局地的な大雨に注意してください。●東日本北陸や関東の内陸ほど日差しが届きますが、東海や関東南部は雲