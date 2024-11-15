Image: Free Spirit company limited この記事は2024年2月23日の記事を再編集して公開しています。完成までに標準で8時間かかるというこの精密な木製機械「KitCat」を作り上げることができたら、達成感もひとしおではないでしょうか。自分で組み立てる達成感！ 精密なからくり猫を自作 Image: Free Spirit company limited