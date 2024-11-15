バドミントンの国際大会熊本マスターズジャパンで準々決勝が行われ、シダマツペアと山口茜が躍動しました。 【写真を見る】バドミントン国際大会『熊本マスターズジャパン』準々決勝シダマツペアは韓国の強敵相手に／山口茜は大堀彩と対決 志田千陽／松山奈未ペア 再春館製薬所の志田・松山ペアは、準々決勝で韓国の強敵、金・孔ペアと対戦しました。 得意の高速ラリーで相手を圧倒すると、今度は志田の絶