キリンビールは、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY（スプリングバレー）」から、冬限定商品として「SPRING VALLEY 華やぐ冬＜香＞（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を、2024年12月3日に全国で発売します。   先行して、会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」で11月14日から、「Tap Marché（タップ・マルシェ）」）と「スプリングバレーブルワリー東京・京都」で11月25日から、それぞれ提供します。キリ