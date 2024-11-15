SNS総フォロワー数300万人超を誇る、オランダ出身の人気YouTuberエラ・フレイヤが15日、ファースト写真集「百花繚蘭」（講談社）を発売した。 【写真】エラ・フレイヤのキュート＆大胆カットにドキッ！ 美しいビジュアルと明るいキャラクターで人気のオランダ人YouTuberエラ・フレイヤ（Ella Freya）。エラにゃんファン待望となる初の紙媒体写真集は、その魅力を余すところなく収めた完全撮りおろし