BLACKPINKのジスが、クリスマスのプリンセスのようなビジュアルをアピールした。本日（15日）、ファッションマガジン「ELLE KOREA」は、ジスの12月号カバーを公開した。クリスマスの雰囲気を盛り込み、晩秋の野外で行われた撮影で、ジスは撮影中ずっと明るい姿を見せ、現場の雰囲気をリードした。映画「全知的な読者の視点から」とCoupang Playシリーズ「ニュートピア」の撮影を終えた彼女は、歌手としての責任感と女優としての責