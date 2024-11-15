HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。その第12弾として、ダウンメーカーとして知られ、滋賀発祥である「NANGA」とのCOLLABORATION ITEMを2024年11月16日(土)に発売します。 HAN-KUN「COLLABORATION ITEM」第12弾  HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中です。その第12弾として、ダウンメーカーとして知られ、滋