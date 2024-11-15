毎年11月20日は、世界の子どもたちの人権を守るための「子どもの権利条約」が国連で採択され、「世界子どもの日」と制定された日だ。ヒューマンライツ・ナウは「世界子どもの日」を記念して、参加型のチャリティーウォークイベント「世界子どもの日チャリティウォーク2024」を、11月30日(土)に開催する。「子どもの権利条約」が国連で採択された日11月20日は、世界の子どもたちの人権を守るための「子どもの権利条約」が国連で採択