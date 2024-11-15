2024年1月26日に公開された映画『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』の前日譚『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM ZERO』の特報映像が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。 参考：『OVERMAN キングゲイナー』『機甲警察メタルジャック』などサンライズ6作品がYouTubeで 『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM ZERO』は、『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』企画中にシリーズ構成・両澤千