Photo: Andrew Liszewski | Gizmodo US AirPods 2でついに補聴器機能（ヒアリング補助機能）が使えるようになりました。9月のApple（アップル）新製品発表会で発表された、AirPods Proの新しい補聴器機能（ヒアリング補助機能）が、米連邦政府保健福祉省食品医薬品局（FDA）から承認されたので、今秋のAirPods Pro 2へのアップデートで提供予定とお伝えしていましたが、このたび使えるように