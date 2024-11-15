自動車保険などの加入者の個人情報が保険代理店を通じて他の損害保険会社に漏えいしていた問題で、金融庁は１５日、損保大手４社に保険業法と個人情報保護法に基づく追加の報告徴求命令を出した。漏えいのさらなる実態調査や、経営陣の認識などについて報告するよう求めた。命令を受けたのは、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険。４社は今年５月、保険加入者の氏