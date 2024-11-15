◆大相撲九州場所６日目（１５日・福岡国際センター）東十両３枚目・白熊（二所ノ関）が２連勝。立ち合いで東同筆頭・北の若（八角）の左上手をつかむと、右でおっつけ寄り切り２勝４敗とした。「立ち合いがよかった。ちょっとほっとした」と胸をなで下ろした。初日から４連敗したときは師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）に「立ち合いが遅い」と指摘され、修正した成果が出た。５日目の夜は弟弟子の新大関・大の里らと序