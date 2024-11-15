10月、大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズを制して世界一になりましたが、大谷選手の魂を受け継いだ子供たちが活動する大分県のドジャースも盛り上がっています。 大谷グローブがきっかけで「ドジャース結成」 宇佐市安心院町の津房小学校です。こちらでは2023年12月に大谷選手から「野球しようぜ！」のメッセージとともにグロ&#12540