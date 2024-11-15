製造業の技術向上と地域経済の発展を目的に大分銀行と大分キヤノンが連携協定を結びました。 協定は大分銀行を中心に大分キヤノンと県内企業の交流を行いものづくりの技術と地域経済の発展を目指すものです。 大分銀行と大分キヤノンが連携協定 具体的には両者が協力して製造業者向けのセミナーを定期的に実施して意見交換の場をつくることや、大分銀行に事業者の相談窓口を開設するなど製造業の支援につ