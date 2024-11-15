来年1月から韓国企業が日本へ輸出する際、原産地証明が簡素化される。【画像】日本への輸出を拒絶し「独島は我が領土」を貫いた韓国メーカー韓国の企画財政部は11月14日、来年1月1日から韓国の国内企業が日本、オーストラリア、ニュージーランドへ輸出する際、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定に基づく特恵関税の適用を受けるための原産地証明が簡素化されると発表した。地域的な包括的経済連携（RCEP）協定は、東南アジア諸国