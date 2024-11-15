動画配信サービス「U-NEXT」にて、2024年11月18日（月）より韓国ドラマ「仮釈放審査官 イ・ハンシン」が日本初・独占見放題配信される。「仮釈放審査官 イ・ハンシン」は、11月18日（月）に放送がスタートする韓国tvNの新月火ドラマだ。受刑者が刑期満了前に出所できる唯一の方法、仮釈放。“最後の判事”とも呼ばれ、受刑者たちが切望する仮釈放の決定権を持つ「仮釈放審査官」に任命された弁護士イ・ハンシンを、「ミッシング〜