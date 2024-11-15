メジャーデビュー10周年を迎えたGLIM SPANKYが11月27日、『All the Greatest Dudes』と題したベストアルバムをリリースする。CD2枚組の同アルバムにはロックナンバーからバラードまで、この10年の間にGLIM SPANKYが世に送り出してきた数々の楽曲から、今もGLIM SPANKYのライブのハイライトを飾る代表曲を収録。さらには「Fighter」「風にキスして」「ひみつを君に feat. 花譜」「赤い轍」「Hallucination」「愛が満ちるまで feat.