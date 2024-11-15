ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は15日、台湾・台北ドームで日本代表「侍ジャパン」が韓国と対戦した。球場の雰囲気はテレビ中継を通しても伝わっており、韓国側の応援には日本ファンも驚きの声を上げている。台北ドームの観客は明らかに日本ファンより韓国ファンが多く、韓国の攻撃やピンチの際には大声援が送られた。日本も鳴り物を使い、統率の取れた応