SKE48の井上瑠夏が「週刊SPA!」（扶桑社）最新号に登場。13日に発売された「僕から先に言わせてくれ」（扶桑社）で未使用の大胆カットが掲載された。 【写真】大胆衣装に身を包んだ井上瑠夏にドキッ！ 井上瑠夏は2001年、熊本生まれ。身長156センチ。16年にSKE48の8期生として加入。「熊本いきなり団子大使」、および「くまもと大好き大使」に就き、地元の魅力を発信している。写真集のお渡し会イベントを11月16日に名古屋・