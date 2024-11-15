ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS from EXILE TRIBE」の八木勇征（27）、アイドルグループ「Travis Japan」の中村海人（27）、女優の池端杏慈（17）らが15日、都内で行われた、映画「矢野くんの普通の日々」（新城毅彦監督）の公開記念舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る超不運体質な男子高生と心配性な女子高生をはじめとするクラスメイトたちの日常を描く、漫画家・田村結衣氏の同名ラブコメ漫画が原作。映画単独初