キャラクターと伝統工芸の融合をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」は、TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編の特製花札を発売する。『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始した漫画。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこ