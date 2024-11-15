◇WBSCプレミア121次ラウンドB組オーストラリア5―0ドミニカ共和国（2024年11月15日天母）「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」の1次ラウンドB組で、オーストラリアが今大会初白星を挙げた。ドミニカ共和国の打線をわずか1安打に抑えて快勝。13日の日本戦では驚きの12人継投を見せたが、この日はメジャー通算8勝の先発ソーポルドから6人で完封リレー。8回1死まで無安打に抑えた。打っては8番パーキンスが3回