ワコールから生まれた下着屋さん｢une nana cool(ウンナナクール)｣では、｢ねずみのANDY｣とのコラボレーションアイテムを、2024年11月14日(木)より、全国のウンナナクールショップおよびワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSETにて順次販売いたしております。 ねずみのANDYとのコラボアイテムが登場 ワコールの下着屋さん｢ウ