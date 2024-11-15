クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第17回目・18回目のゲストは、中華料理愛好家の酒徒さんです。 手軽に作れる「中華料理」で人気を獲得小竹：まずは私から酒徒さんのプロフィールをご紹介させていただきます。大学1年の夏に初めて訪れた中国でローカル中華料