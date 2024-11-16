【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は１５日、２０２４年のユーロ圏実質ＧＤＰ（域内総生産）が前年比０．８％増加するとの見通しを示した。５月公表の従来予想を据え置いた。２５年は１．３％増（従来予想は１．４％増）、２６年は１．６％増に伸びが加速すると見込んだ。欧州委は、２４年前半のユーロ圏経済について、輸出増加や消費回復を背景に、想定通りの緩やかな成長が続いたと説明。インフレや金利の低下が進