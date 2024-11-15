日向坂46の濱岸ひよりの1st写真集「もしも」（12月3日（火）発売）より、書店別特典としてポストカード8種類、B3折り目なしポスター5種類の全13種類の絵柄が公開された。 日向坂46・濱岸ひより1st写真集「もしも」特典折り目なしポスター（HMV＆BOOKS onlineおよび全国のHMV店舗※HMV record shopは除く）撮影／三宮幹史（TRIVAL） 日向坂46からの卒業を控える濱岸ひより。“ひよたん”の愛称で親しまれ、グループの末っ子