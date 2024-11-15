◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−インドネシア（2024年11月15日インドネシア・ジャカルタ）サッカー日本代表（FIFAランク15位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でインドネシア（同130位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。日本は4試合を終えて、3勝1分け。今回のアジア予選（2次も含む）8得点で日本人トップのFW上田綺世が負傷欠場する中、FW小川航基がスタメンに名を連