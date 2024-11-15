タレント指原莉乃（31）14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。芸能人の合コン事情を明かした。この日のゲスト鈴木福（20）は芸能人同士の出会いについて興味津々。「ドラマ、映画、舞台で共演すると、みんなで連絡先を交換しようとなるんですけど、バラエティーの現場で連絡先を交換する機会がない」と話すと、指原莉乃（31）は「バラエティーは失う物しかないからね」とスタジオを笑わせた。バラエテ