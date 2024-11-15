美食の街で知られるスペインのサン・セバスティアンの一流シェフが15日、料理人を目指す学生に母国料理を披露しました。三重の食を担う人材育成を目的に、三重県が行っている交流事業の一環として行われたものです。サン・セバスティアンの三ツ星レストランで指導部長を務めるシェフミケル・ソラズ・エチャベさんらが三重調理専門学校を訪れ、約40人の学生に料理を披露しました。ミケルさんらはスペインバスク地方の伝統料理「マグ