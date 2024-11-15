11月15日は七五三です。三重県鈴鹿市にある椿大神社では、子どもたちの健やかな成長を願う祭典が営まれました。県内外から親子連れが参列し、子どもたちの朗らかな声が響く中、宮司が祝詞（のりと）を奏上して健やかな成長を願いました。七五三は日本に古くから伝わる儀式で、3歳の「髪置（かみおき）」と、5歳の「袴着（はかまぎ）」、7歳の「帯解（おびとき）」をお祝いするものです。参列した親子は「弟と仲良く元気に育ってほ