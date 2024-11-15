オリックスの宮城大弥の妹でタレントの宮城弥生が自身のXを更新。バッティング動画を披露し反響を呼んでいる。弥生は「バッティング練習難しい」として、室内で黙々とトスバッティングする動画を公開。初球こそ空振りして照れ笑いするものの、2球目からは鋭いスイングを連発し、快音を響かせた。初心者の女の子が本気で野球と演劇に挑む「青空メロディーズ」に所属し、ピッチャーもつとめる弥生。今月11日には結成1周年を