災害時に出動するコンテナホテル“HOTEL R9 The Yard 前橋”が、12月4日（水）から、群馬・前橋市にオープンする。【写真】部屋タイプは2種類！コンテナホテルの詳細■観光やビジネスに最適今回オープンするHOTEL R9 The Yard 前橋は、渋川伊香保ICより車で約10分の国道17号沿いに位置する、斬新な外観と上質な空間を持ち合わせたコンテナホテル。客室は、ダブルルーム28室とツインルーム9室の全37室を用意。いずれも隣室