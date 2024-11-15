◆大相撲九州場所6日目・十両阿武咲（寄り切り）千代丸（15日、福岡国際センター）幕内でも活躍した西十両11枚目、千代丸（33）＝鹿児島県志布志市出身＝が、初日から6連敗を喫した。三役経験者の阿武咲にもろ差しを許して、回り込みながら抵抗したが寄り切られた。「どこかが悪いとか、痛いというわけではない。一番でも早く勝って、そこから波に乗りたいところですがね…」と強調した。愛くるしい笑顔が話題となってテレ