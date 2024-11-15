新潟県が交流促進に向けた覚書を結んでいるベトナムの地方都市、タインホア省の視察団が県内を訪れています。11月15日はスポーツ分野での交流に向け、サッカー・アルビレックス新潟の関連施設を視察しました。15日朝、新潟市中央区のデンカビッグスワンスタジアムを訪れたのは、ベトナム・タインホア省のダウ・タイン・トゥン省人民委員会副委員長や現地のサッカークラブタインホアFCの関係者などからなる視察団