中学1年生だった横田めぐみさんが帰宅途中に拉致されてから11月15日で47年となりました。めぐみさんが卒業した小学校ではめぐみさんの一日も早い帰国を願う音楽集会が開かれ、母・早紀江さんも電話越しに演奏を聴きました。新潟市中央区の新潟小学校で開かれたのは、横田めぐみさんの帰国を願う音楽集会。最初にピアノを演奏したのは、この学校の卒業生でめぐみさんのことを思い、『会いたい』という曲を作詞作曲した樋口菜那さん