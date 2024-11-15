全日本空輸、日本航空、ピーチ・アビエーションの整備部門や航空専門学校などが競う「航空機整備技能コンテスト」（日本航空技術協会主催）が１５日、全日空系列の訓練施設「ＡＮＡブルーベース」（東京都大田区）で開かれた。国内の主要航空会社では６０００人の整備士資格者が働く。５０歳以上が４割を占め、１０年ほどで大量退職期に入る。全体の６割超は航空専門学校出身だが、２０１７年に計６００人だった入学者はコロナ