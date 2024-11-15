演歌歌手の梅谷心愛（こころ＝１７）が１５日、東京・東十条のレコードショップ・ダンで、火災予防コンサートを行った。消防署員の制服姿で「今日は消防署の方の制服を借りてきました。どうですか？似合いますか」とキリッと敬礼した。同コンサートは、火災予防の意識を計り、火災の発生及び、死傷者野発生や財産損失を防ぐことが目的。梅谷は「本日は全力で歌いますのでよろしくお願いします」とあいさつし、敬愛してやまない