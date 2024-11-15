１５日午前１１時２０分ごろ、加茂市の運送会社の倉庫で、作業中の男性がトラックの荷台から転落しました。男性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。事故があったのは加茂市後須田にある運送会社の倉庫敷地内で、トラックの荷台に米袋を載せる作業をしていた男性が、荷台（高さ約２メートル）から、何らかの理由で転落したということです。男性はトラックの荷台の上でフォークリフトで運ばれてくる米袋を荷台