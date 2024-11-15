馬毛島の自衛隊基地整備に反対する西之表市の住民らが、15日、工事の状況を視察するため漁船で島に渡りました。 馬毛島に向かったのは、基地工事の差し止めを求め、国を相手に訴訟を起こしている、西之表市の住民と弁護団あわせて6人です。 馬毛島ではアメリカ軍・空母艦載機の陸上離着陸訓練のための滑走路や、護衛艦が停泊する桟橋の整備などが去年1月から進められています。島に近づくと、仮設の宿舎や桟橋の建設が進んでいる